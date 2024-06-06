Кемерово, 6 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 125 человек, сообщил 6 июня врио губернатора региона Илья Середюк в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

«По состоянию на 20:00 в больницах Кузбасса остаётся 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжёлое, остальных — средней и лёгкой степени тяжести», — написал он.

Также Середюк информировал, что на амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Ещё три человека находятся на обследовании у медиков, добавил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893754" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск) на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове. По его словам, необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры.