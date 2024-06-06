Москва, 6 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. По прогнозам метеорологов, лето в России будет тёплым, однако погода будет очень изменчивой, сообщил 6 июня на пресс-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Ожидается, что в северной и европейской части страны температура летом будет выше нормы, сказал Вильфанд.

«Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии», — отметил он.

Холодным лето не будет, однако гражданам следует помнить, что погода, вероятно, будет изменчивой, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Как передавало ИА Регнум, погода в целом ряде регионов России в первой декаде мая была характерна для начала апреля. Заморозки до 0…–3 °С ударили в ночь с 4 на 5 мая. В центре европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Приморском федеральном округе температура воздуха оказалась на 4–6 градусов ниже нормальных значений.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур. 27 мая министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Министерство сельского хозяйства планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю.

Из-за заморозков, которые наблюдались в 21 регионе страны, в России погибло более 1% урожая, заявил 4 июня президент Владимир Путин. Лут ранее сообщала, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров, что составляет около 1% от всей площади.