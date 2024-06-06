Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта АО «Управляющая компания группы предприятий «Готэк» в Тульской области заключено сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров компании Владимир Чуйков.

Пресс-служба правительства Тульской области В Тульской области построят фабрику по производству картона

В рамках подписанного соглашения АО «Управляющая компания группы предприятий «Готэк» создаст в Тульской области фабрику по переработке макулатуры и производству картона.

«Компания «Готэк» производит упаковку практически для всех секторов экономики: от медицинских изделий до стиральных порошков. Это яркий пример импортозамещающего производства. Продукция компании поставляется крупным тульским предприятиям», — отметил Дмитрий Миляев.

Инвестиции в проект составят 15 млрд рублей. Будет создано порядка 130 новых рабочих мест. Предполагаемый объем производства составит до 265 тыс. тонн готовой продукции в год.