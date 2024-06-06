Луганск, 6 июня, 2024, 16:20 — ИА Регнум. У реки Северский Донец в ЛНР рыбалка закончилась госпитализацией мирного жителя из-за подрыва взрывного устройства. Об этом 6 июня сообщает Telegram-канал республиканского МЧС.

Росгвардия

«В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве пострадал мужчина. Со множественными травмами госпитализирован в больницу», — говорится в информации.

ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике рекомендовало жителям посещать только проверенные территории, не сворачивая с уже проложенных маршрутов, а также обращать внимание на предупредительные знаки.

Как сообщало ИА Регнум, случаи с подрывом различных предметов были зафиксированы в Донецке. В начале мая в результате детонации мины «Лепесток» подорвался мужчина. А в конце апреля в Пролетарском районе Донецка после контакта с неизвестным предметом на дороге пострадала группа подростков.