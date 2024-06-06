Москва, 6 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Новый федеральный округ, в состав которого войдут Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, будет создан в ближайшее время, сообщил 6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Егор Алеев/ТАСС

Вопрос прорабатывается на федеральном уровне, отметил губернатор. Округ, вероятно, получит название «Новороссия», сказал он.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — цитирует Балицкого «Коммерсантъ».

В 2014 году после возвращения Крыма в состав России был создан Крымский федеральный округ. В настоящее время Крым и новые регионы России входят в состав Южного федерального округа, Крым является его частью с 2016 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать для новых регионов отдельный федеральный округ. Он назвал идею целесообразной, отметив транспортную и логистическую близость новых регионов.

В августе 2023 года Балицкий сообщал, что в России могут создать отдельный федеральный округ для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Предметно этот вопрос пока не обсуждался, подчеркнул он.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав Южного военного округа.