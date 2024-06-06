Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:51 — ИА Регнум. «ФосАгро» участвует в разработке инновационных решений и воспитании кадров, необходимых для их внедрения. Об этом рассказал на тематической сессии ПМЭФ-2024 заместитель гендиректора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Одной из ключевых дискуссий в стартовый день ПМЭФ стала панельная сессия «Аграрное образование и наука: расширяем горизонты». Её участники обсудили подготовку кадров для АПК, результаты и перспективы аграрного образования и науки, а также их трансформацию под новое поколение специалистов.

Развитие аграрного образования и науки входит в список ключевых государственных задач, напомнил заместитель исполнительного директора — директор дирекции развития агро — и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. Он рассказал, что в рамках научного направления компания ведёт проект «Иннагро» и испытывает отечественные биологические препараты для сельского хозяйства.

«По всем проектам наши центральные партнёры — аграрные университеты. Если же говорить о бизнесе, то нашим первым партнёром была компания «ФосАгро», с которой мы до сих пор успешно сотрудничаем. Наша философия такова: мы включаем в процесс серьёзную науку, у которой берём современные знания. Затем идём к крупному бизнесу, который даёт компетенции и возможности по внедрению этих знаний в практику. Как следствие из стандартизированных знаний мы создаём современный образовательный процесс», — сказал Авдеенко.

«ФосАгро» участвует в разработке инновационных решений вместе с РАН, компанией «Иннопрактика» и Минсельхозом. В 2018 году компания первой из российского частного бизнеса заключила соглашение с РАН о сотрудничестве в этой сфере.

«С тех пор «ФосАгро» почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений. Сегодня в портфеле компании — 58 марок безопасной и высокоэффективной продукции, 16 из них — удобрения с микроэлементами. В следующем году мы запускаем 11 марок биопрепаратов, а к 2030 году планируем запустить 70 новых марок», — сообщил Михаил Стёркин.

Он рассказал о том, что в рамках проекта «Иннагро» «ФосАгро» и компания «Иннопрактика» работают над семью инновационными продуктами. Три из них успешно прошли все испытания, было налажено их производство.

«Инвестируя в инновационные продукты для АПК, мы также понимаем, что отрасли нужны продвинутые специалисты, которые способны внедрить новые решения в повседневную практику. Поэтому совместно с «Иннопрактикой» и Тимирязевской академией мы реализуем программу по подготовке кадров для АПК, обеспечивая бесплатный доступ к методически выверенной информации для аграриев по всей стране», — добавил Стёркин.

К настоящему моменту программа охватывает 47 аграрных вузов. Ядром сети стал научно-практический центр «ФосАгро» в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева. На сегодняшний день по стране функционируют уже 17 подобных центров.