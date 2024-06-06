Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. При активном внедрении искусственного интеллекта валовый региональный продукт (ВРП) субъектов РФ может достичь прироста до 7,7% к 2030 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Искусственный интеллект

«Субъекты Российской Федерации с большой численностью населения, в структуре экономики которых наибольшую долю занимают приоритетные для внедрения ИИ отрасли: промышленность, добыча полезных ископаемых, торговля и др. обеспечат основной вклад в прирост ВВП России от ИИ в абсолютном выражении», — отметил Ведяхин. По его словам, 65% прироста ВВП от ИИ (7,3 трлн рублей) в 2030 году обеспечат 15 субъектов-лидеров, в том числе Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО, Московская область и Татарстан.

В относительном выражении прирост ВРП каждого субъекта РФ будет варьироваться: от 2,0% до 7,7%. Это связано с тем, что на ожидаемое значение прироста ВРП благодаря ИИ влияет ряд факторов: структура экономики каждого региона в разрезе отраслей, а также в разрезе вклада хозяйствующих субъектов в ВРП (домохозяйства, финансовые корпорации, государственное управление). Другой важный фактор — текущий уровень цифровизации и уровень применения искусственного интеллекта в субъекте.

В будущем значение может быть скорректировано, так как в субъектах РФ могут наблюдаться разные фактические темпы и масштабы внедрения ИИ в экономику. Это будет во многом зависеть от усилий правительств регионов по созданию благоприятных условий для развития ИИ.

Благодаря массовому внедрению технологий искусственного интеллекта ВВП России увеличится в 2030 году на 11,2 трлн рублей, что соответствует 6% ВВП страны в 2030 году.