Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Газпромбанк инициирует создание отдельной площадки для экспертов из стран — участниц БРИКС для проработки основных инициатив в области устойчивого развития. Ассоциация займется работой по разработке общих подходов в сферах устойчивого финансирования, углеродных рынков, энергоперехода и в других направлениях повестки устойчивого развития. Об этом рассказала в ходе сессии «Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества» в рамках Петербургского международного экономического форума первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

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Инициатива сформирована на уровне целевой подгруппы по зеленому финансированию делового совета БРИКС. Газпромбанк — председатель этой подгруппы, которая получила поддержку зарубежных участников этой целевой подгруппы. Кроме того, инициативу согласовали с председателями рабочих групп российской части делового совета.

Российская сторона подготовила первый драфт соглашения о создании ассоциации. После согласования документа стороны запланируют стартовое заседание ассоциации на полях делового форума БРИКС. Заседание может пройти уже в конце октября в Москве.

Создание ассоциации требуется для реализации инициатив, для которых необходим большой объем методологический работы. В частности речь идет о создании концепции переходного финансирования БРИКС и запуске единой инфраструктуры углеродного рынка БРИКС.

Одним из ключевых направлений в работе будущей ассоциации станет развитие переходного финансирования на пространстве БРИКС. В этих странах высокая доля углеродоемких производств, и переходное финансирование позволит углеродоемким отраслям, которые не имеют доступа к зеленому финансированию, привлекать средства на декарбонизацию своей деятельности.

«Создание ассоциации станет знаковым событием российского года председательства в БРИКС», — отметила Екатерина Салугина-Сороковая. Она добавила, что ассоциация положит начало еще более продуктивному сотрудничеству стран — участниц объединения и продвижению национальных интересов в части устойчивого развития. По её словам, ассоциация поможет эффективно вести методологическую работу и способствовать реализации ключевых инициатив, договоренность по которым уже достигнута.