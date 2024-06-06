Москва, 6 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Московская прокуратура 6 июня опубликовала в своём Telegram-канале фото вещей, которые нашли у стрелка, убившего мужчину на западе Москвы.

Следственный комитет РФ

Так, на кадрах можно увидеть автомат АКС-74У, бинокль, боеприпасы, воду, форму цвета хаки и мачете.

Также прокуратура опубликовала фото из квартиры по месту регистрации подозреваемого. На кадрах видно, что комнаты сильно запущены, без ремонта, окно завешено тряпкой, в квартире практически нет личных вещей убийцы.

«Прокуроры продолжают координировать работу правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств совершенного убийства», — уточнили в ведомстве.

Днём 6 июня на улице Свиридова на западе Москвы мужчина открыл огонь из автомата по прохожему, пострадавший скончался на месте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент преследования мужчины убийцей от дома до стройки. Также на кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову.

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В Москве был объявлен план «Перехват». Позднее стало известно, что убийца задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина. Он 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ при задержании, сообщила в свою очередь пресс-служба столичного управления МВД. Помимо самого предполагаемого преступника при задержании никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Приоритетной версией убийства мужчины является конфликт, возникший на фоне ревности. Отмечается, что в ходе проведения следственных мероприятий версия о заказном убийстве, которую выдвинули сразу после происшествия, не подтверждается.