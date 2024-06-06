Кемерово, 6 июня, 2024, 15:28 — ИА Регнум. В Кемерове возбудили второе уголовное дело после столкновения трамваев. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Максим Киселев/ТАСС

«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»», — говорится в Telegram-канале ГУ МВД по Кузбассу.

В правоохранительном ведомстве отметили, что следователем будет назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня около 07:30 по местному времени (03:30 мск) на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. В результате происшествия погиб один человек, пострадали более 100.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В Кемерово создан оперативный штаб, его возглавил мэр города Дмитрий Анисимов. В медучреждениях организованы дополнительные операционные, врачи вызваны на внеплановое дежурство, а с родственниками пострадавших работают психологи, рассказал ранее врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

Президенту Владимиру Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Необходимости в особых поручениях со стороны президента нет, власти региона принимают все необходимые меры, отметил Песков, выразив также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.