Москва, 6 июня, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Западные СМИ не описали контекст ответа президента России Владимира Путина на вопрос о ядерном оружии, заданный участником встречи главы государства с руководителями международных информагентств 5 июня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Сергей Бобылев / ТАСС

Фрагменты разговора опубликованы в Telegram-канале Зарубина.

Заявление Путина не было инициативным, президент отвечал на вопрос, но этот контекст описан не был, подчеркнул Песков.

«Я обратил внимание, что ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина — что он отвечал на вопрос, и никто не дал его слова о том, что «это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете». Ну это традиционный приём СМИ, и этим часто балуются. Даже наши СМИ, кстати, балуются», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, в ходе указанной встречи представительница агентства Reuters спросила Путина, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько вероятна такая ситуация.

Президент в ответ заявил, что не стоит доводить не только до использования ядерного оружия, но и до угроз такого использования. Также Путин предположил, что собеседница в своей публикации скроет, что сама вывела его на данную тему, и заявит, что президент России «махал ядерной дубинкой».

Западные политики отчего-то уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие, отметил также Путин. Но при угрозе суверенитету страны РФ будет использовать все средства, в том числе и это, подчеркнул президент.