Пекин, 6 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Китай готов содействовать сотрудничеству с Украиной во всех областях, а также поддерживать и развивать двусторонние отношения. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун во время консультаций между дипведомствами двух стран в Пекине.

AP/TASS Сунь Вэйдун

Украинскую сторону на переговорах представлял первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига. Китайский МИД по итогам консультаций отметил, что обе стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине, а также по международным и региональным вопросам.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения», — подчеркнул Сунь Вэйдун.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Китай не приветствует попытки использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что идеи по урегулированию украинского кризиса, которые выдвинул Пекин, можно было бы использовать для реализации политико-дипломатического процесса. Инициативы Китая по этому вопросу президент назвал реалистичными и конструктивными.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 14 мая отметил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. Он отметил, что там понимают истинные причины конфликта.

Вместе с тем 16 мая глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что китайская мирная инициатива по Украине является наиболее реалистичной, поскольку предлагает разобраться с первопричинами конфликта.