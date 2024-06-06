Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Правительство Тверской области и ООО «ГК ВСК» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в сфере развития промышленного производства и импортозамещения. Подписи под документом сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель совета директоров ГК «ВСК» Александр Старостин.

Пресс-служба правительства Тверской области ВСК будет выпускать компоненты для турбомашин в Тверской области

«Для нас важно, что крупнейший поставщик оборудования для компрессов и турбин в России — группа компаний ВСК — осуществила локализацию производства на территории Тверской области. Сегодня вы активно осваиваете выпуск новых видов критически важной продукции, — отметил Игорь Руденя. — Строительство и запуск на территории Конаковского округа завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин отвечает задачам обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета нашей страны. Важно, что проект планируется реализовать в максимально сжатые сроки и начать производство уже в следующем году».

Игорь Руденя подчеркнул: регион готов оказать всю необходимую помощь в реализации инвестпроекта, в том числе в развитии сотрудничества с вузами и колледжами Верхневолжья по подготовке кадров.

«Мы решили, что здесь наиболее развивающаяся территория, сейчас производство базируется в Твери, а на площадке особой экономической зоны «Эммаусс» будет строиться новый завод. У нас очень сложный вид продукции. Мы выпускаем специальные компоненты паровых, газовых турбин, компрессоров, насосов, медицинского оборудования. Это всё, что связано с безопасностью производств, производительностью машин», — рассказал Александр Старостин.

В новый заводской комплекс в Конаковском округе войдёт производственное здание площадью 5600 квадратных метров, токарный, токарно-фрезерный, слесарный и складской цеха.

Предприятие будет выпускать механические торцевые уплотнения, подшипники скольжения, трансмиссионные узлы, системы обеспечения работы компрессоров, насосов и турбин. Строительство завода позволит привлечь более 1 млрд рублей инвестиций и сформировать 150 рабочих мест.

Группа компаний осуществляет деятельность в Тверской области с 2019 года и изготавливает продукцию, используемую в газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. В настоящее время компания ориентируется импортозамещение продукции для стратегически важных отраслей и локализацию производства на территории России. В Твери группа компаний производит подшипники скольжения с баббитовым напылением для компрессоров и насосов, подпятников для погружных насосов и другие виды оборудования.