Москва, 6 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Telegram-канал «112» 6 июня опубликовал кадры перестрелки предполагаемого убийцы и правоохранителей в Москве.

Михаил Терещенко/ТАСС

Автор видео в своём комментарии отметил, что сотрудники полиции преследовали предполагаемого преступника по территории аллеи.

«Стреляют кругом. Вон он (преступник. — Прим. ред.) там, бегает», — сказал автор видео.

На кадрах видно, что на аллее есть прохожие, в том числе, по словам комментатора, и дети.

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Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват».

Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Из опубликованных кадров также следует, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

Подозреваемый в убийстве в Москве задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен, сообщила позднее прокуратура Москвы. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина.

Подозреваемый 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ при задержании, сообщила в свою очередь пресс-служба столичного управления МВД. Помимо самого предполагаемого преступника, при задержании никто не пострадал.