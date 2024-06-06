Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч с гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава российского государства начал переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе

Это первая встреча Путина с Луисом Арсе, до этого главы двух стран поддерживали контакт по телефону. Переговоры пройдут сначала один на один, а после — в формате рабочего завтрака с участием министров.

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что товарооборот между двумя странами пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту.

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Глава российского государства подчеркнул, что Москва приветствует преемственность курса руководства Боливии в отношении России.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Как передавало ИА Регнум, ранее в приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства. Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Выступление президента РФ на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня.