Вашингтон, 6 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн, где в ближайшие недели пройдут военные учения, передаёт 6 июня Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Минобороны России

По этим данным, учения станут «частью» ответа РФ на военную поддержку Украины со стороны США.

Источники издания сообщили, что российские военные корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а позднее, осенью, проведут в регионе ещё одни учения.

По данным агентства, администрация США не воспринимает учения как угрозу, хотя Москва о них не предупреждала. Военные корабли РФ направлялись в Западное полушарие и ранее, сказано также в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — сказал президент.

Если ВСУ будут стрелять по территории России дальнобойным оружием, то для стран, поставивших это вооружение, наступят последствия, заявил 6 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента.