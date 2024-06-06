Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Россия и Китай планируют создание круглогодичной контейнерной линии между своими портами с использованием Северного морского пути (СМП). Соответствующее соглашение о намерениях подписали госкорпорация «Росатом» и Hainan Yangpu NewNew Shipping на Петербургском международном экономическом форуме — 2024, сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Росатом» занимается развитием Северного морского пути. Спецпредставитель «Росатома» по Арктике Владимир Панов подписал соглашение с главой Hainan Yangpu NewNew Shipping Фан Юсином.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.