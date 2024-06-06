Пушкино, Московская область, 6 июня, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Ивантеевский районный суд Московской области 6 июня арестовал главу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову, обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.

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Судья Елизавета Галкина установила срок ареста по 4 августа.

Суликова на заседании суда вину признала частично. Защита обвиняемой настаивала на другой мере пресечения, предоставив документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, Елена Суликова, известная как Алёна Полынь, была задержана в подмосковном Пушкино 4 июня. По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, в которой содержатся призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ).

Также установлено, что на одном из каналов в сети Интернет подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

5 июня следователи предъявили ей обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 148 УК РФ). По месту жительства обвиняемой и её родственников провели четыре обыска, в ходе которых была изъята литература, компьютерная техника и другие предметы, имеющие значение для следствия.