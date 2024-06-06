Москва, 6 июня, 2024, 13:28 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли до 140 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север», сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны Украины

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, отметил также Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Весёлое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области», — сказал официальный представитель Минобороны.

Подразделения группировки отразили за сутки шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ в указанный период лишились на данном направлении танка, двух бронетранспортёров, самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, двух орудий Д-20 и трёх гаубиц Д-30, добавил Конашенков.

Днём ранее, 5 июня, Конашенков сообщил, что подразделения группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, отразив семь контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника в зоне ответственности группировки за сутки составили до 290 человек.

В районе Купянска Харьковской области для ВСУ сложилась сложная ситуация, заявил в тот же день главком украинской армии Александр Сырский. Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, сказал он.

6 июня Конашенков также сообщил, что ВС РФ в минувшие сутки поразили склад хранения безэкипажных катеров противника и место подготовки и запуска беспилотников ВСУ. Подразделения Южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи. Кроме того, ВС РФ в минувшие сутки поразили пункты временной дислокации иностранных наёмников ВСУ.