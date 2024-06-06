СК назвал ревность приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы
Москва, 6 июня, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является конфликт, возникший на фоне ревности. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.
«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности», — говорится в Telegram-канале столичного СК.
Отмечается, что в ходе проведения следственных мероприятий версия о заказном убийстве не подтверждается.
Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Вместе с тем на кадрах видно, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».
При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина, сообщили в столичной прокуратуре. При задержании он выстрелил 15 раз в сотрудников ГАИ. Как уточнили в МВД, пострадавших при задержании предполагаемого убийцы не было.