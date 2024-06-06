Москва, 6 июня, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили склад хранения безэкипажных катеров, а также место подготовки и запуска беспилотников аэродромного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 6 июня официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах», — сказал он.

Также, по данным российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что российские войска в минувшие сутки уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона», а также поразили место хранения безэкипажных катеров.

Официальный представитель Минобороны 2 июня сообщал, что бойцы группировки российских войск «Юг» в ДНР уничтожили в ходе спецоперации три склада боеприпасов ВСУ.

1 июня, по данным министерства, российские войска в ходе группового удара высокоточным оружием по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции атаковали арсеналы противника, где хранилось западное вооружение. Он отметил, что удар нанесли в рамках ответа на попытки украинской армии атаковать инфраструктуру в России.