Москва, 6 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Одно из условий завершения конфликта на Украине — исключение нынешнего лидера киевского режима Владимир Зеленского из переговорного процесса, заявил 6 июня бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В интервью «Актуальным комментариям» он напомнил, что если предшественник Зеленского Пётр Порошенко хотя бы формально не выходил из Минского переговорного процесса, то Зеленский отверг переговоры полностью.

«Формула мира проста, вот она, запишите: «минус Зеленский». Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат», — сказал Сурков.

Отвергнув Минские соглашения, Зеленский «снял с предохранителя» механизм запуска глобальной войны, считает бывший помощник президента. «Разбушевавшееся украинство» обречено на поражение, но в одиночку ему пропадать скучно, и Зеленский «носится по планете как угорелый», стараясь вовлечь в конфликт как можно больше государств, в том числе обладающих ядерным оружием, подчеркнул Сурков.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, которая пройдёт в июне 2024 года, как и в любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Президент России Владимир Путин ранее назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.