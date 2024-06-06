Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на предстоящем 7 июня заседании, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-1» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА Регнум

«Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина решила довести инфляцию до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — сказал он.

Костин в конце мая заявлял, что оснований для повышения ставки Банка России на данный момент не существует.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк 26 апреля в третий раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В регуляторе пояснили, что возвращение уровня инфляции к целевому показателю и его дальнейшая стабилизация около 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Позднее в этот же день в Банке России уточнили, баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. Отмечалось, что такими рисками являются изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста и траектория нормализации бюджетной политики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Банк России держит высокую ставку из-за перегрева ипотечного рынка. По его словам, специалисты экономического блока, Центробанка считают, что ипотека — одна из причин опасного разогрева экономики.