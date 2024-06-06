Москва, 6 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Инсульт у детей возникает по иным причинам, чем у взрослых. Об этом 6 июня корреспонденту ИА Регнум заявил невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

ТАСС/Валерий Шарифулин

Он пояснил, что инсульт — это обобщающий термин для нескольких видов нарушений мозгового кровообращения. Среди них ишемический инсульт — это отмирание участка ткани головного мозга из-за недостаточного снабжения кровью и кислородом, вызванного закупоркой артерии. Ещё один вид — геморрагический инсульт, при котором происходит кровоизлияние в мозг.

«Часто причиной инсульта у детей становятся заболевания крови, такие как лейкозы. Факторами риска также являются пороки развития сердца, проблемы со свёртываемостью крови, травмы сосудов, воспалительные заболевания сосудов (васкулиты), пороки развития сосудов и аневризмы. Существует редкое прогрессирующее заболевание сосудов головного мозга мойя-мойя», — отметил он.

Инсульт у детей также может произойти даже во время родов, если у матери были заболевания, требующие приёма препаратов, разжижающих кровь.

Как передавало ИА Регнум, врач-невролог Наталья Тараненко отметила, что некоторые ежедневные привычки вроде недолгого сна и низкой подвижности негативно сказываются на работе мозга.

Недостаток сна, пояснила специалист, ухудшает когнитивные функции: концентрацию, память и ясность ума. У тех, кто постоянно недосыпает, снижается способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения. Из-за малоподвижного образа жизни сокращается нейропластичность мозга. Из-за этого ухудшаются память и умственные способности. Ещё одна вредная привычка — нерациональное питание с избытком углеводов и насыщенных жиров или с недостатком жирных кислот омега-3. Такой рацион означает, что питательные вещества не поступают в нужном количестве, что тоже сказывается на здоровье.

Из-за постоянного стресса наступает утомление мозга. В конечном итоге это отразится на эффективности его работы. Курение способствует возникновению инсульта, развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Это связано с сужением сосудов под воздействием никотина и сокращением объёма кислорода, поступающего в мозг.