Москва, 6 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от президента США Джо Байдена прекратить поставлять оружие украинской армии. Об этом глава государства сообщил во время проведения Петербургского международного экономического форума.

ТАСС/POOL/Владимир Астапкович

Требование остановить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал угрозой со стороны лидера России. «Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — написал он в своем аккаунте соцсети Х.

Ранее в США признавали, что поставка западной техники не поможет украинской армии. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил,что за 18 месяцев конфликта США вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 млрд долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. И это не помогло украинской стороне, ведь с каждым днем Россия освобождает всё больше территорий, оттесняя Украину на Запад.

Штаты призывали прекратить финансирование Киева, чтобы начать мирные переговоры и завершить вооруженный конфликт. С такой позицией выступил Дэвис на своем YouTube-канале: «Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведёт к желаемому результату». Он также добавил, что Вашингтон должен инициировать начало переговоров, поскольку перспективы успешного исхода конфликта для Киева не существует. А всё финансирование ВСУ является «выбрасыванием денег впустую».