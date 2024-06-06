Экс-советник главы Пентагона рассказал о требовании Путина к Байдену
Макгрегор: Путин потребовал от Байдена прекратить поставки оружия ВСУ
Москва, 6 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от президента США Джо Байдена прекратить поставлять оружие украинской армии. Об этом глава государства сообщил во время проведения Петербургского международного экономического форума.
Требование остановить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал угрозой со стороны лидера России. «Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — написал он в своем аккаунте соцсети Х.
Ранее в США признавали, что поставка западной техники не поможет украинской армии. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил,что за 18 месяцев конфликта США вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 млрд долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. И это не помогло украинской стороне, ведь с каждым днем Россия освобождает всё больше территорий, оттесняя Украину на Запад.
Штаты призывали прекратить финансирование Киева, чтобы начать мирные переговоры и завершить вооруженный конфликт. С такой позицией выступил Дэвис на своем YouTube-канале: «Мы не можем согласовать даже собственный бюджет, а вы предлагаете отправлять деньги на постоянной основе другой стране, когда это не приведёт к желаемому результату». Он также добавил, что Вашингтон должен инициировать начало переговоров, поскольку перспективы успешного исхода конфликта для Киева не существует. А всё финансирование ВСУ является «выбрасыванием денег впустую».