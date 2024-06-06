Москва, 6 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Правоохранители обнаружили предполагаемого киллера, расстрелявшего мужчину на западе Москвы. Подозреваемый оказал вооружённое сопротивление и, по данным Telegram-канала «112», был ликвидирован.

Кадр из видео

Позже Telegram-канал уточнил, что киллер остался жив в результате перестрелки, однако получил ранение.

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Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве был объявлен план «Перехват». Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Вместе с тем на кадрах видно, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

Позже в МВД сообщили, что убийство является заказным.