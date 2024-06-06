Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Тверская область и Национальный институт авиационных технологий будут сотрудничать в производстве беспилотных летательных аппаратов. Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписали сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор АО «Национальный институт авиационных технологий» (НИАТ) Андрей Попов.

Пресс-служба правительства Тверской области Соглашение подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор АО «Национальный институт авиационных технологий» Андрей Попов

На площадке инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» в Твери будет создан кластер для разработки и выпуска БПЛА, а также комплектующих для авиации, высокоточных станков. Предусмотрен ввод цехов различной направленности — механообработки, композитных технологий, гальваники, послойного синтеза, цифрового литья и других.

«Планируем выпускать комплектующие для гражданской авиации, — рассказал Игорь Руденя. — Уже идет взаимодействие с крупнейшими авиапроизводителями РФ. Очень важно, что авиапромышленность является агрегатором развития всех современных направлений, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому считаем, что размещение и развитие у нас такого производства будет способствовать кооперации между высокотехнологичными отраслями».

Объем вложений в инвестпроект составит более 3,5 млрд рублей. Будет создано не менее 120 высокотехнологичных рабочих мест с перспективой их дальнейшего увеличения. Как подчеркнул губернатор, правительство Тверской области окажет АО «НИАТ» все необходимое содействие для реализации проекта в планируемые сроки — ввести объекты планируется в 2025 году. В частности, это подключение к инженерной инфраструктуре, освобождение от уплаты налога на имущество на пять лет и другие.

«В последние годы серьезно развивается производственная часть нашего института. В основном всегда занимались технологиями и наукой. Сейчас переходим в том числе к серийному производству деталей для авиационной техники. Для дальнейшего развития искали возможности строительства новых мощностей с комфортными условиями. В Тверской области создана хорошая площадка, оказывается поддержка — обеспечено все для того, чтобы развивать крупное производство. Есть и квалифицированные кадры», — отметил Андрей Попов.

АО «НИАТ» занимается разработкой новых технологических процессов авиационного производства и специального оборудования, отработкой на технологичность новых изделий авиапромышленности и вводом их в серийное производство. Всего компанией разработано и сопровождается около 1200 технологий.