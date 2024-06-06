Херсон, 6 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Бывшего начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, гражданина Украины Александра Керекеши приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за организацию диверсии. Соответствующее решение вынес Херсонский областной суд.

УФСБ России по Херсонской области

До этого в отношении Керекеши УФСБ по Херсонской области возбудило уголовное дело об организации диверсии (3 ст. 33, ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Следствием было установлено, что Керекеши, занимая должность начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сознательно давал своим подчинённым указаниям по повреждению стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, которую затем стало невозможно использовать для перевозок грузов в интересах Минобороны России.

Суд учёл признание вины со стороны Керкекеши и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строго режима.

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Как передавало ИА Регнум, 23 мая Второй западный окружной военный суд 23 мая приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. Малина признан виновным в совершении десяти преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т.д.

23 апреля сотрудники ФСБ в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги. Отмечалось, что подростки рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время они задержаны.

2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что с начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.