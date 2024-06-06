Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В результате опрокидывания понтона в Царском Селе погибла актриса театра имени Вахтангова Анастасия Голикова.

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28-летняя актриса играла в нескольких постановках Театра имени Вахтангова и Театра наций в Москве. Она была выпускницей Театрального института имени Щукина.

Как передавало ИА Регнум, ранее в главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что на Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе перевернулся понтон, в результате погиб один человек, ещё трое пострадали.

Понтон перевернулся при выполнении разворота, в этот момент на нём находились 24 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).