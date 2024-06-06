Москва, 6 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Среди карикатур на президента России Владимира Путина в западных СМИ много однотипных и малоталантливых, заявил 6 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Так он ответил на вопрос, показывает ли он президенту карикатуры на него.

«Очень много однотипных и малоталантливых. Талантливые обязательно показываются», — сказал Песков.

Днём ранее, 5 июня, в ходе встречи с руководителями международных информагентств президент России с иронией прокомментировал западные карикатуры на него. В ответ на реплику, что его изображают то в виде злодея, то в виде монстра, глава государства сказал, что «так и есть».

«Пусть боятся», — добавил Путин.

Он также отметил, что указанные карикатуры в основном являются пропагандистскими, и сказал, что пресс-секретарь не показывает их ему, потому что «бережёт настроение» своего руководителя.

Как передавало ИА Регнум, встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.