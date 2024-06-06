Москва, 6 июня, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» в Красногорске обжаловали решение Басманного суда Москвы о продлении им ареста до 22 августа, следует из базы данных столичных судов.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

В апелляционную инстанцию были направлены жалобы отца и двух братьев Исломовых, а также Алишера Касимова (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, они оказывали содействие исполнителям теракта. Семья Исломовых продала преступникам машину, на которой те передвигались, а Касимов сдал им квартиру.

Месяц назад в ИА Регнум сообщали о том, что четверо предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокусе» не стали обжаловать постановление о продлении срока. Решение оставить обвиняемых под стражей до 22 августа было принято в отношении Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ряд других фигурантов теракта оспорили продление ареста.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 144 человека, включая шестерых детей, пострадал 551 человек. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов). Все они направлялись в сторону украинской границы. Связь устроивших теракт с украинскими националистами удалось доказать. Об этом заявили в следственном комитете РФ.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал он.

Глава государства также назвал борьбу с экстремизмом одним из приоритетных направлений работы МВД России.