Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых к апрелю 2024 года достигло в России рекордных значений — 6,5 млн и 10 млн (соответственно). Суммарно на эти категории приходится треть занятых в стране — 28 млн человек. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

О качественном улучшении предпринимательской среды свидетельствует и тот факт, что в течение 2023 года более 28,5 тыс. малых и средних предприятий перешли в более высокую категорию бизнеса. При этом свыше 26 тыс. представителей МСП выросли из категории микробизнеса до уровня малого, а около 900 микропредприятий перешагнули в средний бизнес.

«Проанализировав данные реестров ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории в сравнении с аналогичными данными годом ранее», — заявил Исаевич. Он отметил, что общая динамика по переходам бизнеса оказалась лучше предыдущего периода на 2,6%.

Наиболее активными в плане роста стали предприятия из сфер строительства, ресторанного бизнеса, доставки продуктов, оптовой торговли. Многие из них стали участниками ПМЭФ-2024. Благодаря участию в форуме они приобретут уникальный опыт сотрудничества и развития экономических связей, а также смогут заключить взаимовыгодные контакты. Например, в прошлом году на площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей. Всего же в ПМЭФ в 2023 году приняли участие 17 тыс. представителей 136 стран.

Росконгресс/Автор: Валентин Егоршин Петербургский международный экономический форум — 2024

В 2024 году одним из первых договор о сотрудничестве подписал Терский завод алмазного инструмента («Терекалмаз»). Согласно документу, предприятие из Кабардино-Балкарии поставит «Росгеологии» партии алмазного бурового инструмента на сумму 360 млн рублей. Причем речь идёт о долгосрочном офсетном контракте, заключённом при поддержке Корпорации МСП.

Подписанию предшествовало участие «Терекалмаза» в программе «выращивания», запущенной по поручению президента Владимира Путина, данному в ходе ПМЭФ-2022. Она представляет собой комплекс мер по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам МСП.

«МСП играет важную роль в структурных изменениях экономики нашей страны. Правительство предпринимает масштабные усилия вместе с деловыми объединениями для того, чтобы усовершенствовать предпринимательский климат, и создает условия для реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвержден в 2020 году во исполнение указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», — подчеркнул советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» работают различные меры поддержки бизнеса и самозанятых. Так, для всех предпринимателей работает цифровая платформа МСП.РФ. На сегодняшний день на ней доступно 30 сервисов для бизнесменов и тех, кто только открывает своё дело. За последний год число пользователей платформы выросло более чем в два раза и превысило 665 тыс. Более четверти из них — предприниматели из Москвы, Татарстана, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Помимо этого, самозанятым и предпринимателям доступна поддержка в центрах «Мой Бизнес» по всей стране. Эксперты готовы проконсультировать бизнесменов по широкому кругу вопросов: от начала ведения собственного дела до финансового планирования и правового обеспечения.

Например, центр «Мой бизнес» помогает семье Сокоровых из села Старое Шайгово в Мордовии. Супруги занимаются выпечкой хлеба, а с помощью господдержки смогли приумножить количество покупателей.

«Мы каждый год посещаем встречи «Бизнес-десанта». Это очень хорошая возможность получить ответ на многие вопросы из сферы бизнеса, не покидая район. Консультирование, которое проводят специалисты центра, очень помогает выбрать дальнейший вектор в развитии», — пояснил Денис Сокоров.

На Сахалине семейная ферма Алексея и Оксаны Буряковых запустила линейный цех по переработке молока. Помощь с оформлением необходимых документов для получения финансовой поддержки аграриям оказали в региональном Центре развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, входящем в структуру центра «Мой бизнес». Благодаря запуску молочного цеха хозяйство расширило линейку продукции и существенно снизило трудозатраты.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. В том числе благодаря нацпроекту устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ бизнесмена.

Узнать всё о мерах поддержки и условиях их получения можно на цифровой платформе МСП.РФ. Кроме того, проконсультировать по этому поводу готовы в центрах «Мой бизнес».