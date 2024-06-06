Москва, 6 июня, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Москве неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места убийства. Момент нападения попал на видео.

Кадр из видео

Нападение произошло на улице Алексея Свиридова на западе столицы. На видео видно, как неизвестный производит стрельбу по лежащему на обочине автодороги мужчине, после чего скрывается с места происшествия. Согласно информации очевидцев, злоумышленник преследовал жертву по дворам. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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Как передавало ИА Регнум, 4 июня на улице Костромской в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу и ранил мужчину и женщину. Позже стрелка задержали.

12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.