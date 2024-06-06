Москва, 6 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В Москве в парке музея-усадьбы Кусково убили мужчину, который попытался заступиться за детей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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По предварительной информации, две девочки игрались возле пруда камешками, за что неизвестный мужчина, который выгуливал в парке свою собаку, накричал на них. Дети решили пожаловаться своему дедушке. Придя выяснить причину недовольства, мужчина тут же получил от незнакомца удар ножом в область груди. Затем атаковавший ушёл вместе с женщиной и собакой в сторону метро. По информации правоохранительных органов, мужчина был седой, с бородой и одет в камуфляж.

Столичный СК просит всех свидетелей этого нападения или обладающих какой-либо информацией о преступлении сообщить правоохранительным органам.

Как передавало ИА Регнум, об убийстве ранее сообщил Следственный комитет. Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, изъяли записи с видеокамер. После изучения видеоматериалов следователи обнаружили, что в момент происшествия рядом с мужчиной находились две его несовершеннолетние внучки. В результате инцидента девочки не пострадали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

17 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, которое произошло в посёлке Первомайское в Новой Москве. В доме обнаружили тело женщины 1957 года рождения, погибшей от ударов ножом. Силовики задержали подростка, сообщившего, что это он зарезал женщину — домработницу, с которой у него произошёл конфликт. По решению суда 18 мая подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

29 апреля мужчина пытался зарезать свою бывшую жену в примерочной московского ТРЦ «Косино Парк». Злоумышленник нанёс женщине множественные удары ножом в область жизненно важных органов. По версии следствия, он пытался убить экс-супругу на почве личной неприязни. Суд отправил мужчину на два месяца в СИЗО.