Москва, 6 июня, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы на западе Москвы, сообщили в ГСУСУ.

Кадр из видео

Ранее 6 июня неизвестный из автомата расстрелял на улице Свиридова мужчину, а затем скрылся. Момент совершения преступления попал на видео.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему). По данным следствия, 6 июня 2024 года на участке местности, расположенном на улице Алексея Свиридова, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — указали в СК.

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В настоящий момент в Москве объявлен план «Перехват», ведутся поиски убийцы.