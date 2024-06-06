Москва, 6 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. После стрельбы на западе Москвы ввели план «Перехват», сообщили 6 июня в правоохранительных органах.

Кадр из видео

Ранее неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве, один человек погиб. Инцидент произошёл в районе метро Кунцево.

Нападавшего разыскивают. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Как передавало ИА Регнум, 12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.