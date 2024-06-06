Москва, 6 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В Москве началась регистрация на Ночной велофестиваль, который состоится 6 июля. В Дептрансе сообщили, что он пройдёт в стиле «Неонового праздника».

Алексей Куденко/РИА Новости

Чтобы принять участие, нужно получить индивидуальный номер участника, распечатать его и повесить на свой велосипед или прикрепить к одежде. О месте, точном времени и маршруте фестиваля станет известно позднее.

«Мы ежегодно проводим велофестивали в столице по задаче мэра Москвы Сергея Собянина и показываем, что велосипедисты — это полноправные участники дорожного движения», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году в Москве пройдет три велофестиваля — весной, летом и осенью. Первый состоялся 18 мая, следующие мероприятия запланированы на 6 июля и 14 сентября.