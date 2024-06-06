Москва, 6 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Территории около станций МЦД-4 Солнечная, Серп и Молот, Беговая и Кусково планируют обустроить в 2024 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам градоначальника, власти столицы планируют расширить у них тротуары и заменить асфальт на проезжей части. Пешеходные переходы к станциям будут адаптировать для маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками.

Кроме того, около станций обновят уличное освещение, установят новые остановки общественного транспорта, а для автомобилистов сделают дополнительные парковочные карманы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства территорий возле ряда обновлённых поликлиник. По его словам, около зданий высадили более 2,2 тыс. деревьев.

Рабочие создали более 600 зон отдыха для пациентов, а также установили 57 детских площадок и более 2 тыс. информационных стел, которые помогают ориентироваться на обновлённых территориях. Кроме того, около больниц были оборудованы велопарковки и навесы для детских колясок.

Капительный ремонт ожидает ещё 140 столичных поликлиник, добавил мэр. После него территории рядом со зданиями также благоустроят.