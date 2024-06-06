Москва, 6 июня, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве, один человек погиб, передаёт 6 июня Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что инцидент произошёл в районе метро Кунцево.

«Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из Сайги и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

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В настоящее время нападавшего разыскивают. Что стало причиной конфликта, устанавливают следователи.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. В МВД заявили, что семь участников массовой драки задержаны. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.