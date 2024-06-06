Москва, 6 июня, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны, тем более что страны Североатлантического альянса и не стремятся к миру, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Он напомнил, что на следующей неделе в Швейцарии запланирована так называемая мирная конференция, одна из целей которой — придать видимость легитимности Владимиру Зеленскому во главе Украины.

«Очевидно, что, во-первых, без России любые переговорные форматы по Украине бесполезны, а во-вторых, страны НАТО не стремятся к миру», — сказал он на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

Шойгу также добавил, что западные страны продолжают накачку киевского режима деньгами и оружием, а военные инструкторы проводят интенсивное обучение военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обсуждать ситуацию на Украине без участия России — абсурдно, это не ориентировано на какой-либо результат.