Москва, 6 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Странами или регионами, куда Россия может отправить своё оружие в ответ на поставки Западом вооружения киевскому режиму, могут быть все, кто считает Соединённые Штаты своим врагом. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

MOD Russia/Global Look Press

Комментируя недавние слова президента России Владимира Путина о том, что Россия допускает отправку своего оружия в те регионы, которые воют против стран, поставляющих вооружение Украине, Медведев отметил, что это является существенным изменением внешней политики РФ.

«Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут. Иными словами, мы будем уничтожать вас всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие/технику/прочее имущество для защиты страны», — написал он в Telegram-канале.

Как указал Медведев, регионы и страны, куда Россия может направить своё оружие, намеренно не конкретизировалось российским лидером, однако ими могут быть все, кто считает США и их союзников врагами.

«Их враг США, значит, нам они — друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими», — добавил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Глава государства отметил, что «если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

По словам Путина, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, над этим предстоит подумать.