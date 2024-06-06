Медведев назвал друзьями России регионы, которые считают США своим врагом
Медведев: регионы, куда может быть отправлено оружие РФ, намеренно не названы
Москва, 6 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Странами или регионами, куда Россия может отправить своё оружие в ответ на поставки Западом вооружения киевскому режиму, могут быть все, кто считает Соединённые Штаты своим врагом. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Комментируя недавние слова президента России Владимира Путина о том, что Россия допускает отправку своего оружия в те регионы, которые воют против стран, поставляющих вооружение Украине, Медведев отметил, что это является существенным изменением внешней политики РФ.
«Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут. Иными словами, мы будем уничтожать вас всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие/технику/прочее имущество для защиты страны», — написал он в Telegram-канале.
Как указал Медведев, регионы и страны, куда Россия может направить своё оружие, намеренно не конкретизировалось российским лидером, однако ими могут быть все, кто считает США и их союзников врагами.
«Их враг США, значит, нам они — друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими», — добавил Медведев.
Как передавало ИА Регнум, 5 июня заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.
Глава государства отметил, что «если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
По словам Путина, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, над этим предстоит подумать.