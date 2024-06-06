Более 100 человек пострадали в ДТП с двумя трамваями в Кемерове
Кемерово, 6 июня, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали более 100 человек, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«Пострадавших более 100», — сообщили в ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, в Кемерове 6 июня на Логовом шоссе около 07:30 по местному времени (03:30 мск) столкнулись два трамвая с пассажирами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетали люди. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В результате происшествия погиб один человек, сообщил ранее мэр города Дмитрий Анисимов.