Кемерово, 6 июня, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали более 100 человек, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Кадр из видео

«Пострадавших более 100», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Кемерове 6 июня на Логовом шоссе около 07:30 по местному времени (03:30 мск) столкнулись два трамвая с пассажирами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетали люди. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В результате происшествия погиб один человек, сообщил ранее мэр города Дмитрий Анисимов.