Москва, 6 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Назначенная Киевом администрация сжигает документы и эвакуируется из Херсона, сообщил 6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.

РИА Новости

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города», — сказал он.

По его словам, высокопоставленные чиновники «давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации». Ночью по разным адресам госучреждений Херсона произошли возгорания.

«Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть всё в электронном виде», — заключил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители подполья сообщили, что киевский режим готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре. Для этой цели, уточнило подполье, в город приехала группа режиссёров и военных корреспондентов.

Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно, заявил 3 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных планах очередной инсценировки Киевом поражения гражданских лиц от якобы ударов ВС РФ в Херсоне.