Москва, 6 июня, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Меры по повышению рождаемости в России являются одной из приоритетных тем президента страны Владимира Путина, заявил 6 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости

По словам представителя Кремля, демографическая проблема в России «действительно стоит очень остро».

«Меры по повышению рождаемости — это один из приоритетов правительства и президента», — сказал он, отвечая на вопросы американской газеты Wall Street Journal.

Песков добавил, что большинство целей развития страны так или иначе направлены на это.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.

Глава государства на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», также заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой, Россия идёт в этом направлении.

В России есть все экономические и иные предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В стране может начаться «демографическая весна», подчеркнула она.