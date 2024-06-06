Пекин, 6 июня, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика готова к развитию сотрудничества с Украиной по всем направлениям, заявил замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун по итогам переговоров с первым замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Пекине.

POOL/Global Look Press Сунь Вэйдун

«Китай готов работать с украинской стороной для реализации важного консенсуса глав государств двух стран, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искреннего отношения, постоянного внимания к фундаментальным и долгосрочным интересам двух народов, содействия обменам и сотрудничеству в различных областях, а также для поддержания и развития китайско-украинских отношений», — цитирует его портал China.com.

Китайский дипломат также отметил, что отношения Пекина и Киева «продолжают неуклонно развиваться». Сибига в ответ заявил, что Украина «дорожит традиционной дружбой» и «придерживается принципа «одного Китая».

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайская сторона собирается продолжать участвовать в урегулировании конфликта на Украине. При этом она не дала прямого ответа на вопрос о возможном участии Китая в переговорах по так называемой формуле мира главы киевского режима Владимира Зеленского в Швейцарии.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров.

Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что хамство Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Украине. Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать «хамским тоном». Как считает Арьев, Китай привык действовать достаточно активно «в плане наказаний».