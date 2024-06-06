Ростов-на-Дону, 6 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, который возник после атаки беспилотника ВСУ, сообщил 6 июня глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Владимир Андрианов ИА Регнум

По его словам, пожар был ликвидирован в 04:00.

В ликвидации пожара принимали участие порядка 120 человек и 15 единиц техники, а также пожарный поезд МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 июня заявил, что средства ПВО РФ за сутки уничтожили 55 беспилотников ВСУ, 10 реактивных снарядов и две ракеты комплекса ПВО Patriot.

Днём ранее, 4 июня, официальный представитель Минобороны сообщал, что за сутки 3 июня силы ПВО РФ уничтожили 41 беспилотник противника и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и сбили две управляемые авиабомбы Hammer.