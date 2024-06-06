Кемерово, 6 июня, 2024, 07:55 — ИА Регнум. В Кемерове до 67 человек увеличилось количество пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями, сообщил 6 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Илья Середюк.

ngs42.ru Кемерово ДТП

«По состоянию на 10:40 (06:40 мск) всего пострадали 67 человек», — написал Середюк в Telegram-канале со ссылкой на информацию Кузбасского центра медицины катастроф.

Он добавил, что среди пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии, двое из них в реанимации, один — в операционной. Врачи борются за жизни пострадавших. На амбулаторное лечение отправили 10 человек.

Как передавало ИА Регнум, в Кемерове 6 июня на Логовом шоссе около 07:30 по местному времени (03:30 мск) столкнулись два трамвая с пассажирами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетали люди. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В результате аварии погибших нет. В медучреждениях организовали дополнительные операционные, врачи вызваны на внеплановое дежурство. С родственниками пострадавших работают психологи, сообщил Илья Середюк. После ДТП с двумя трамваями создали оперативный штаб, который возглавил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.