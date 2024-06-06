Вашингтон, 6 июня, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Усугубление ситуации вокруг Украины, включая заявления киевского режима об ударах по России, ведет к третьей мировой войне. Такое мнение выразил 5 июня в эфире телеканала Fox News бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Посмотрите, что происходило в последние несколько дней. Мы приближаемся к третье мировой войне», — заявил экс-президент США.

Он акцентировал на том, что якобы российский лидер Владимир Путин «теперь говорит про ядерное оружие», в то время как Киев ведёт речь об ударах по России.

«А президент Байден не знает, что сказать. Я же урегулирую ситуацию быстро», — в очередной раз пообещал Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, правительство США в ближайшие дни может заявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 225 млн долларов.

Соединённым Штатам Америки безразлична судьба Украины, заявил сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. Если бы Вашингтон хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой, добавил он.

Сенатор возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.