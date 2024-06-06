Токио, 6 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Для Токио неприемлемы слова президента России Владимира Путина об условиях возобновления двустороннего диалога. Об этом 6 июня заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Ёсимаса Хаяси

«Попытки переложить ответственность на Японию чрезвычайно несправедливы и категорически неприемлемы. Отношения с Россией находятся на очень непростой точке. При этом Токио продолжает придерживаться плана решения проблемы северных территорий и заключения мирного договора», — отметил генсек.

Также Хаяси подчеркнул, что позиции Японии не соответствуют возможности посещения Путиным Курильских островов. Токио будет внимательно следить за развитием ситуации и реагировать соответствующим образом, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что условий для возобновления мирного договора между Россией и Японией пока нет. Обращаясь к представителю агентства Kyodo, Путин добавил, что Москва, в отличие от Токио, ничего не сделала для усложнения двустороннего диалога. Именно Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России. Кроме того, Токио вводит антироссийские санкции и оказывает военную поддержку Украине. Российский лидер поинтересовался, является ли это хорошим условием для проведения переговоров по мирному урегулированию.

Японская сторона называет Курильские острова «северными территориями» — в частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти Японии обозначают их как «незаконно оккупированные», в связи с чем вводят санкции против России. В МИД России в ответ заявили, что прерывают обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий страны.