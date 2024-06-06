Кемерово, 6 июня, 2024, 06:55 — ИА Регнум. В результате дорожной аварии с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово количество пострадавших возросло до 50 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, заявил 6 июня мэр Дмитрий Анисимов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам главы города, 40 пострадавших при столкновении трамваев доставили в больницу № 3. Ещё 10 человек самостоятельно обратились за помощью в травмпункт. Ранее сообщалось, что в аварии с трамваями пострадали около 30 человек.

Анисимов в Telegram-канале добавил, что он возглавил созданный оперативный штаб.

После ДТП трамваи № 3 и № 10 курсируют по укороченному маршруту — до ДК Шахтёров. Проезд бесплатный. Кроме того, на линию выйдут бесплатные автобусы.

Как передавало ИА Регнум, авария с участием двух трамваев произошла по шоссе Логовому около 07:30 по местному времени (03:30 мск).

В момент происшествия в салонах находились пассажиры. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетают люди.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Ход расследования контролирует прокуратура.